Інтерфакс-Україна
Події
21:15 11.02.2025

Департамент КМДА протягом тривалого періоду не забезпечував своєчасного реагування на незаконну реєстрацію нерухомого майна - Мінюст

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Департамент КМДА протягом тривалого періоду не забезпечував своєчасного реагування на незаконну реєстрацію нерухомого майна - Мінюст

Міністерство юстиції України заявляє, що Департамент територіального контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) протягом тривалого періоду не забезпечував належного та своєчасного реагування на порушення у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

"За результатами проведеного аналізу ситуації щодо протидії незаконному заволодінню комунальним майном через так звані "туалетні схеми" встановлено системні недоліки в роботі органів місцевого самоврядування. Департамент територіального контролю та його структури-попередники протягом тривалого періоду не забезпечили належного та своєчасного реагування на порушення у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема, не було дотримано законодавчо встановлених строків оскарження рішень державних реєстраторів (3 роки з моменту прийняття рішення) як у судовому порядку, так і шляхом подання скарг до Міністерства юстиції України", - повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба Мінюсту.

Відзначається, що наразі скарги, що подаються до міністерство, здебільшого стосуються рішень, прийнятих у 2017-2020 роках, і відповідно до чинного законодавства, такі звернення залишаються без розгляду у зв'язку з пропущенням строків давності.

"Публічні заяви у засобах масової інформації щодо цієї ситуації не можуть вважатися належним способом захисту комунальних інтересів та свідчать про намагання уникнути відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків відповідальними особами. Наголошуємо, що ефективна протидія незаконному заволодінню комунальним майном можлива лише за умови своєчасного реагування та використання всіх передбачених законодавством правових механізмів", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, зі слів директора Департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) Михайла Буділова, Мінюст впродовж останніх пів року відмовляється анульовувати незаконні реєстрації майна у Києві, через які реалізуються схеми оформлення власності на землю під фіктивну нерухомість, так звані "туалетні схеми". За його словами, за минулий рік Департамент терконтролю подав 59 скарг до міністерства щодо анулювання незаконних реєстрацій майна. Проте, починаючи з липня, не отримано жодну позитивну відповідь, а лише 22 відмови. В той час, як у першому півріччі 2024 року посадовці Мінюсту задовольнили 34 скарги КМДА щодо незаконних реєстрацій майна та їх анулювання.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість у Києві, зокрема на МАФи, і таким чином "віджимають гектари столичної землі". Він пообіцяв звернутися до Мінюсту щодо перевірки таких об’єктів, через які реалізуються подібні схеми і вимагатиме скасування незаконних реєстрацій.

Теги: #київ #майно #нерухомiсть

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