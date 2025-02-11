Мінюст з літа не задовольняє скарги столичної влади на незаконну реєстрацію майна, стверджують у КМДА

Міністерство юстиції України впродовж останніх пів року відмовляється анульовувати незаконні реєстрації майна у Києві, через які реалізуються схеми оформлення власності на землю під фіктивну нерухомість, так звані "туалетні схеми", повідомив директор Департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) Михайло Буділов.

"Про упередження "туалетних схем" і "співпрацю" з Мінʼюстом. За минулий рік Департамент територіального контролю подав 59 скарг до Міністерство юстиції України щодо анулювання незаконних реєстрацій майна… Проте, починаючи з липня, ми не отримали жодну позитивну відповідь. Нам надіслали 22 відмови, більшість з надуманих причин", - написав Буділов у Facebook у вівторок.

За його словами, у першому півріччі 2024 року робота йшла конструктивно: посадовці Мінюсту задовольнили 34 скарги КМДА щодо незаконних реєстрацій майна та їх анулювання.

Директор департаменту пояснив, що йдеться про незаконні реєстрації МАФів, самочинних побудов, гаражів або просто фундаментів.

За словами Буділова, департамент вже подав три позови до Господарського cуду міста Києва, де відповідачем виступає Міністерство юстиції України. Зараз готуються ще п'ять позовів. "Всі матеріали, листи, відповіді, позови передаю до військової адміністрації, яка заявила про свою співпрацю з Мінʼюстом. Працювати на користь міста потрібно всім", - наголосив він.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість у Києві, зокрема на МАФи, і таким чином "віджимають гектари столичної землі". Він пообіцяв звернутися до Мінюсту щодо перевірки таких об’єктів, через які реалізуються подібні схеми і вимагатиме скасування незаконних реєстрацій.

"Таких прикладів по Києву, на жаль, сотні, якщо не тисячі… Місто втрачає мільйони, які громада могла б спрямувати на допомогу захисникам. Ми не подаруємо зловмисникам жодного клаптику столичної землі. Або прозоро, законно і чесно, або — нічого", - написав Ткаченко в Телеграм.

Незаконна схема заволодіння землею працює таким чином: оскільки Земельний кодекс дозволяє передавати без аукціону землю тільки власникам будівель, на певній земельній ділянці реєструють тимчасову споруду, або й зовсім неіснуючу будівлю. Раніше для цього часто використовували громадські туалети, через що схема отримала назву "туалетної". Далі у Київській міській раді проводиться голосування про передачу землі, а далі рішення підписує або ветує міський голова. Також не пропустити рішення ще перед голосуванням може управління правового забезпечення Київради, оскільки такі ділянки формально є вільними від забудови.