Інтерфакс-Україна
Події
19:41 11.02.2025

Зеленський анонсував засідання РНБО у середу

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Зеленський анонсував засідання РНБО у середу
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) на середу.

"І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Раніше повідомлялося, що готується засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО), на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами.

 

Теги: #рнбо #зеленский #засідання

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