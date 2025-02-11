Зеленський анонсував засідання РНБО у середу

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) на середу.

"І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Раніше повідомлялося, що готується засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО), на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами.