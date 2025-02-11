Інтерфакс-Україна
Події
19:11 11.02.2025

Трамп: Я відправляю міністра фінансів в Україну для зустрічі з Зеленським

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Трамп: Я відправляю міністра фінансів в Україну для зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію, що міністр фінансів Скотт Бессет прибуде в Україну.

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна ПОВИННА і СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ — забагато смертей і руйнувань", - написав він у Truth Social.

Раніше Bloomberg повідомив, що міністр фінансів США Скотт Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Бессент може стати першим членом команди президента США Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Раніше президент заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв журналістам у Києві раніше в понеділок, що планує зустрітися з людьми з адміністрації Трампа в Україні перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

Теги: #україна #трамп #сша #міністр

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