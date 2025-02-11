Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня

Міністр фінансів США Скотт Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Бессент може стати першим членом команди президента США Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Раніше президент заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв журналістам у Києві раніше в понеділок, що планує зустрітися з людьми з адміністрації Трампа в Україні перед Мюнхенською конференцією з безпеки.