Інтерфакс-Україна
Події
17:38 11.02.2025

Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня

1 хв читати
Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня

Міністр фінансів США Скотт Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Бессент може стати першим членом команди президента США Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Раніше президент заявив, що його адміністрація хоче укласти з Україною угоду про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв журналістам у Києві раніше в понеділок, що планує зустрітися з людьми з адміністрації Трампа в Україні перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

 

Теги: #мінфін_сша #візит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 17.05.2025
Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Лева XIV

Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Лева XIV

21:35 15.05.2025
Літак Зеленського здійснив посадку в Тирані

Літак Зеленського здійснив посадку в Тирані

19:46 15.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

08:14 14.05.2025
Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

03:31 12.05.2025
Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

08:48 10.05.2025
До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

02:03 10.05.2025
Макрон анонсував візит в Київ

Макрон анонсував візит в Київ

01:21 10.05.2025
Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

03:14 08.05.2025
П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

16:14 07.05.2025
Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Продюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури

Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

Новою генеральною директоркою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" призначено Анну Фурман

Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

Венс: Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ми це усвідомлюємо – ЗМІ

Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

Міносвіти запропонувало зміни до порядку та умови здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Харківський військовий шпиталь отримає комп’ютерний томограф - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА