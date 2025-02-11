Створюємо єдиний логістичний простір, щоб товари та послуги без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над створенням єдиного логістичного простіру, щоб люди, товари без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.

"Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. Рухаємося за кількома ключовими напрямами", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

Зокрема, прем'єр відзначив "Транспортний безвіз" із Європейським Союзом, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи.

"Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році", - додав він.

Також він розповів про модернізацію прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску, зокрема, про ціль до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.

"Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією", - зазначив прем‘єр.

Серед іншого, він розповів про систему "єЧерга", яка вже працює на 28 пунктах пропуску.

"Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більш як 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу. Море знову стало воротами українського експорту. Продовжимо інвестувати в розвиток портової інфраструктури і в Одесі, і на Дунаї", - додав Шмигаль.

Крім того, зі слів прем'єра, уряд працює над підтримкою українського експорту.

"Держава через Експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму 20 млрд грн. Цьогоріч така підтримка вже стаовила 1,5 млрд грн", - підкреслив він.