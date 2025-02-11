Кількість постраждалих у прикордонному Золочеві збільшилася до 6 – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по Золочеву збільшується, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину - шестеро постраждалих. Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.