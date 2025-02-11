Інтерфакс-Україна
Події
11:11 11.02.2025

Побудувати підземні сховища на весь Національний архівний фонд в 100 млн справ нереально - Хромов

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Побудувати підземні сховища на весь Національний архівний фонд в 100 млн справ нереально, заявляє голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

"Для архівів потрібні спеціальний температурно-вологісний режим. Побудувати підземні сховища на весь Національний архівний фонд в 100 млн справ нереально, евакуація відбувається при ризиках фізичного захоплення, але, на жаль, вся територія України перебуває під загрозою дронів та ракет", - прокоментував Хромов запитання у Facebook, чому не перевозяться архіви з фондів, що розташовані поблизу лінії фронту.

Він також зазначив, що українські архівісти в умовах війни роблять все можливе для захисту спадщини і мінімізації втрат документів, при цьому підкресливши, що Україна навіть попри війну є одним із світових лідерів за темпами оцифрування архівів.

Щодо Межівського архівного підрозділу Дніпропетровської області, який нещодавно постраждав від ворожого дрону, Хромов повідомив, він перебуває за 20 км від лінії фронту, на сьогодні триває евакуація.

Серед іншого він нагадав, що рішення про евакуацію ухвалюють місцеві адміністрації.

Як повідомлялося, 8 лютого внаслідок атаки російських дронів постраждали документи Національного архівного фонду в Дніпропетровської області. Зокрема, зазнав пошкоджень Межівський архівний підрозділ, попередньо постраждало близько 10% архівної колекції - близько 1 тис. архівних справ.

Теги: #хромов #держархівслужба

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