Унаслідок атаки дронів 8 лютого постраждали документи Національного архівного фонду в Дніпропетровській області – голова Укрдержархіву

В наслідок атаки російських дронів 8 лютого постраждали документи Національного архівного фонду в Дніпропетровській області, повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

"Чергова атака росії на українську архівну спадщину. Вночі 8 лютого 2025 року в результаті атаки російських дронів зазнав пошкоджень Межівський архівний підрозділ Дніпропетровської області: вибито вікна, пошкоджено меблі, техніку та документи Національного архівного фонду (внаслідок пожежі та її гасінння)... Люди не постраждали", - написав Хромов в Facebook, і опублікував фото збитків.

За його словами, попередньо постраждало близько 10% архівної колекції - близько 1 тис. архівних справ.