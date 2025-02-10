15:10 10.02.2025
Унаслідок атаки дронів 8 лютого постраждали документи Національного архівного фонду в Дніпропетровській області – голова Укрдержархіву
В наслідок атаки російських дронів 8 лютого постраждали документи Національного архівного фонду в Дніпропетровській області, повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.
"Чергова атака росії на українську архівну спадщину. Вночі 8 лютого 2025 року в результаті атаки російських дронів зазнав пошкоджень Межівський архівний підрозділ Дніпропетровської області: вибито вікна, пошкоджено меблі, техніку та документи Національного архівного фонду (внаслідок пожежі та її гасінння)... Люди не постраждали", - написав Хромов в Facebook, і опублікував фото збитків.
За його словами, попередньо постраждало близько 10% архівної колекції - близько 1 тис. архівних справ.