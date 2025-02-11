Екстрені відключення світла скасовано в ряді областей

У Дніпропетровській та Донецькій областях скасовано екстрені відключення світла, повідомила група "ДТЕК".

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили в компанії.

Окрім того, за інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго" та ПАТ "Черкасиобленерго", скасовано дію графіка аварійних відключень (ГАВ) у Кіровоградській та Черкаській областях.

Як повідомлялося, "Укренерго" у зв’язку з масованою ракетною атакою застосувало аварійні відключення зранку у вівторок. Як зазначили в НЕК, заходи обмеження буде скасовано після закінчення повітряної тривоги й стабілізації ситуації в енергосистемі.