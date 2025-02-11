Інтерфакс-Україна
Події
10:51 11.02.2025

Екстрені відключення світла скасовано в ряді областей

1 хв читати
Екстрені відключення світла скасовано в ряді областей

У Дніпропетровській та Донецькій областях скасовано екстрені відключення світла, повідомила група "ДТЕК".

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили в компанії.

Окрім того, за інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго" та ПАТ "Черкасиобленерго", скасовано дію графіка аварійних відключень (ГАВ) у Кіровоградській та Черкаській областях.

Як повідомлялося, "Укренерго" у зв’язку з масованою ракетною атакою застосувало аварійні відключення зранку у вівторок. Як зазначили в НЕК, заходи обмеження буде скасовано після закінчення повітряної тривоги й стабілізації ситуації в енергосистемі.

 

Теги: #дтек #відключення_світла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:47 19.05.2025
За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

16:15 16.05.2025
Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

03:33 13.05.2025
"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

14:01 12.05.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

13:47 10.05.2025
Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

16:35 09.05.2025
Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

21:25 06.05.2025
"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

10:06 05.05.2025
"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

22:25 29.04.2025
ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

17:45 25.04.2025
Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

ВАЖЛИВЕ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

ОСТАННЄ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА