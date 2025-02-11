Інтерфакс-Україна
Події
08:57 11.02.2025

В Бориспільському районі вибуховою хвилею вночі пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи

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В Бориспільському районі вибуховою хвилею вночі пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи

Сили протиповітряної оборони збили кілька цілей в небі над Київською областю під час чергової масованої атаки ворожих безпілотників в ніч на вівторок, повідомив голова обласної Київської військової адміністрації Микола Калашник.

"Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок", - написав Калашник в Телеграм.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. За словами голови обладміністрації, заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

 

Теги: #руйнування #дрони #київська

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