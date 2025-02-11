Дев’ять населених пунктів в Полтавській області залишилися без газу через ракетний удар РФ – ОВА

Дев’ять населених пунктів Миргородського району Полтавської області залишилися без газу через ракетний удар РФ, повідомила Полтавська ОВА.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано", – йдеться в її повідомленні в Телеграм.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, російські агресори в ніч на вівторок здійснили атаку на газову інфраструктуру України.