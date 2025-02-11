Інтерфакс-Україна
Події
08:00 11.02.2025

РФ вночі обстріляла газову інфраструктуру України й продовжує атаку на енергетику

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РФ вночі обстріляла газову інфраструктуру України й продовжує атаку на енергетику

Російські агресори в ніч на вівторок здійснили атаку на газову інфраструктуру й продовжують атакувати енергетику, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав ві у Facebook зранку вівторка.

Він додав, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.

Міністр уточнив, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.

"Укренерго" повідомила, що аварійні відключення застосовуються у зв’язку з масованою ракетною атакою.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – вказала вона.

За даними ДТЕК, аварійні відключення введені, зокрема, в Дніпропетровській та Донецькій областях.

 

 

Теги: #міненерго #рф #обстріли

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