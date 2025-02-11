11 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1084 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1084 RUSSIAN AGRESSION

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого, День безпечного Інтернету, День білої сорочки.

В Україні - День працівників органів РАГСу.

В Японії – День заснування держави. У 660 до н. е., за легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду.

Держава-місто Ватикан щорічно 11 лютого святкує власну незалежність, оскільки 11 лютого 1929 року між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 70 / 212.

Історично так склалося, що покликанням жінки завжди вважали виховання дітей або гуманітарну професію. Попри те, що світ завдячує жінкам численними надважливими винаходами й дослідженнями, вони й дотепер складають менше третини науковців. Усвідомлюючи важливість забезпечення їх вільного доступу до науки, ООН заснувала Міжнародний день жінок та дівчат в науці.

Всесвітній день хворого

Відзначається щорічно за ініціативи Папи Римського Івана Павла II.

День події обрано відповідно до легенди, яка розповідає, що саме 11 лютого багато століть тому в місті Лурд з’явилася Богоматір. Свята Діва прийшла задля того, аби зцілити хворих людей.

День безпечного Інтернету

Відзначається щорічно з 2004 року у другий вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій Insafe та European SchoolNet. В Україні почали відзначати лише з 2009 року завдяки компанії Майкрософт.

За роки свого існування День безпечного Інтернету став важливою подією у сфері цифрової безпеки. Він розпочався у 2004 році як ініціатива проєкту EU SafeBorders, а вже у 2005 році його підтримала мережа Insafe, зробивши цей день одним із своїх перших масштабних заходів. З того часу свято вийшло за межі Європи і нині відзначається у понад 180 країнах та територіях по всьому світу.

Щороку День безпечного Інтернету привертає увагу до актуальних викликів цифрової епохи – від кібербулінгу та безпеки у соцмережах до захисту цифрової ідентичності.

Метою Дня безпечного інтернету є залучення суспільства та влади до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в інтернеті. Також обговорюють проблему етичного спілкування, яке не повинно містити проявів тероризму, дискримінації та неповаги. Важливим питанням є використання інтернету дітьми й молоддю. Також дуже гостро стоїть проблема дитячої порнографії.

День білої сорочки

День білої сорочки, що відзначають 11 лютого, бере свій початок із 1937 року, коли працівники автомобільного заводу General Motors організували страйк проти несправедливих умов праці.

Європейський день служби екстреного виклику 112

У 2009 Європейським парламентом було підписано договір про впровадження дня популяризації інформації про можливість виклику екстреної служби. 11 лютого було обрано не просто так – ця дата співзвучна із номером 112 (11/2). Починаючи з 1991 року, кожен житель Європи був забезпечений всією необхідною інформацією про можливості виклику спеціалістів на місце надзвичайної ситуації.

Необхідність ліквідації необізнаності населення про номер європейської екстреної служби була підтверджена після проведення опитування. Водночас, лише 22% респондентів знали про те, що номер 112 є дійсним та доступним для громадян. Завдяки популяризації Європейського дня служби екстреного виклику суспільство стало більш обізнаним про можливості допомоги від спеціалістів в умовах надзвичайної ситуації.

День працівників органів РАГСу

В 2022 році Кабінет міністрів України погодив указ Президента про офіційне встановлення Дня працівників органів РАГСу (РАЦСу) на 11 лютого. В цей день тепер вшановують людей які виконують важливу роботу: допомагають змінити громадянство, прізвище чи ім’я, оформлюють всиновлення, народження, смерть, здійснюють пошуки в архівах та, звісно ж, проводять церемонію одруження.

До 2022 року день працівників РАГСу неофіційно відзначали 18 грудня.

Цього дня народилися:

225 років від дня народження Вільяма Генрі Фокса Талбота (1800-1877), англійського фізика, хіміка, винахідника негативно-позитивного процесу у фотографії (калотипія, толботипія);

220 років від дня народження Івана Михайловича Скоропадського (1805-1887), українського мецената, громадського та культурно-освітнього діяча;

160 років від дня народження Василя Cтефановича Кульженка (1865-1934), українського книгознавця, видавця, культурного діяча, педагога;

125 років від дня заснування в Харкові (1900) Революційної української партії - першої політичної партії на Наддніпрянській Україні;

120 років від дня народження Братко Крефта (1905-1996), словенського письменника, драматурга, літературознавця, режисера;

90 років від дня народження Олега Гущина (1935-1997), українського живописця, майстра художнього скла, ювелірного мистецтва.

Ще цього дня:

1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав;

1830 — Створено Малоросійську комісію з виробництва цукру;

1878 — Опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія);

1889 — Ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором;

1894 — Загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл";

1922 — У Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну;

1945 — У Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу;

1949 — Менору затвердили як герб Ізраїлю;

1963 — В Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної;

1979 — В Ірані перемогла ісламська революція;

1989 — Відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер — Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка);

1992 — Республіка Ботсвана визнала незалежність України;

2004 — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово "подкастинг".

Церковне свято:

11 лютого православна церква вшановує пам’ять святого Власія. Він жив у 4 столітті, був єпископом Севастійським і цілителем, прийняв мученицьку смерть заради віри.

Святий відомий своєю любов’ю до людей і тварин, всіляко піклувався про бідних та незахищених, годував і лікував нужденних звірів. Саме тому мученика Власія вважають покровителем диких і домашніх тварин.

Іменини: Всеволод, Дмитро.