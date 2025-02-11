Реорганізація підрозділів безпілотників в армії РФ ускладнити її здатність швидко впроваджувати інновації – ISW

РФ здійснює централізацію підрозділів безпілотних літальних апаратів у власних збойних силих, спрямовану на розширення державного контролю над операторами та розробниками дронів і посилення їхньої інкорпорації в російську військову бюрократію, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 10 лютого.

"Російські військові розпочали зусилля з централізації операторів і розробників безпілотників восени 2024 року, розформувавши неофіційні російські загони безпілотників і вилучивши спеціалістів з регулярних військових частин, а потім вибірково реорганізувавши їх, щоб сформувати нові підрозділи безпілотників під контролем Міністерства оборони Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому відзначається, що зусилля України з інтеграції операцій безпілотників із наземними операціями значно відрізняються від дій РФ щодо дронових підрозділів.

ISW продовжує оцінювати, що зусилля Міноборони РФ з централізації та реорганізації підрозділів безпілотників і монополізації процесів виробництва та закупівлі дронів можуть ускладнити здатність російських збройних сил швидко впроваджувати інновації та адаптувати нові технології та методи ведення бою в коротко- та середньостроковій перспективі

Повідомляється, що нещодавно українські війська просунулися під Покровськом Донецької області, а російські – поблизу Часового Яру, а також у Курскій області.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-10-2025