Росія за рік піднялася з 4 на 2 місце у списку головних загроз у країнах G7
Ризик загрози з боку РФ, що злетів у країнах "Великої сімки" (G7) у 2022 році на 1-е місце з 15-го роком раніше, у 2023 році опустився на 4-е місце, у 2024 піднявся на друге у списку 32 можливих ризиків, свідчать результати Мюнхенського індексу безпеки (MSI) 2024 року, опубліковані у понеділок.
Зокрема, громадяни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії вказали Росію першою за величиною проблемою, США, Канади і Німеччини – другою, Франції і Японії – четвертою, італійці – 12ю, як і минулоріч. Рік тому громадяни Німеччини вважали Росію сьомою за величиною проблемою.
Натомість, у Китаї та Індії Росію назвали другою проблемою з кінця списку з 32 ризиків, у Бразилії та Південній Африці – 9ю з кінця.
Білорусь, Китай, Іран і Росія — єдині країни, які в сукупності розглядаються швидше як загрози, ніж союзники. "Усі країни G7 бачать Іран, Китай і Росію більше як загрозу, ніж союзників, хоча жодна з них не розглядається як більша загроза, ніж союзник у жодній із країн BICS, за винятком Китаю в Індії та Ірану в Бразилії", - йдеться в документі.
Водночас негативний показник Росії погіршився з 18% до 20,9%, зокрема у Великій Британії з 48% до 53%, у США з 37% до 41%, Італії – з 33% до 40%, Німеччини - з 45% до 56%.
В Китаї кількість тих, хто вважає Росію союзницею, стала більшою за кількість тих, хто вважають її загрозою на 54% проти 59% роком раніше, в ПАР - на 19% проти 16%, а в Індії – на 37% проти 34% минулоріч. Таким чином, у цих трьох країнах BICS Росія у сприйнятті себе як союзниці зберегла свої оцінки кращі порівняно з Україною оцінки.
Укладачі рейтингу також зазначили, що лише Велика Британія та США ставляться до Китаю більш прихильно, ніж минулого року – усі інші або зберегли, або погіршили своє ставлення. Тоді як Китай зберіг ставлення до США та РФ і почав вважати Іран, КНДР, та ЄС менш загрозливими, ніж минулого року.
Мюнхенський індекс безпеки складається Мюнхенською конференцією з безпеки (MSC) у партнерстві з Kekst CNC . В опитуванні беруть участь по 1000 осіб із кожної країни. У 2022 році з опитування було вилучено Росію, але його було проведено в Україні.
Сприйняття країни як союзника чи загрози, різниця від думок у %
|Країна
|Україна-22
|Україна-23
|Україна-24
|Україна-25
|Росія-22
|Росія-23
|Росія-24
|Росія-25
|Японія
|14
|31
|32
|27
|-37
|-54
|-61
|-59
|Німеччина
|8
|33
|29
|28
|-22
|-51
|-45
|-56
|Франція
|10
|42
|43
|43
|-13
|-41
|-39
|-47
|Велика Британія
|13
|64
|56
|55
|-31
|-60
|-48
|-53
|Канада
|17
|47
|46
|49
|-21
|-45
|-43
|-45
|США
|17
|40
|41
|45
|-20
|-51
|-37
|-41
|Італія
|11
|35
|32
|37
|2
|-50
|-33
|-40
|Бразилія
|-3
|19
|13
|18
|-7
|-2
|-1
|1
|ПАР
|9
|18
|8
|9
|10
|5
|16
|19
|Китай
|20
|36
|29
|27
|44
|38
|59
|54
|Індія
|31
|25
|22
|21
|39
|34
|34
|37
|Середнє
|13,4
|35,5
|31,9
|32,6
|-5,1
|-25,2
|-18,0
|-20,9
Дані: Мюнхенський індекс безпеки 2022, 2023, 2024, 2025