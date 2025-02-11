Росія за рік піднялася з 4 на 2 місце у списку головних загроз у країнах G7

Ризик загрози з боку РФ, що злетів у країнах "Великої сімки" (G7) у 2022 році на 1-е місце з 15-го роком раніше, у 2023 році опустився на 4-е місце, у 2024 піднявся на друге у списку 32 можливих ризиків, свідчать результати Мюнхенського індексу безпеки (MSI) 2024 року, опубліковані у понеділок.

Зокрема, громадяни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії вказали Росію першою за величиною проблемою, США, Канади і Німеччини – другою, Франції і Японії – четвертою, італійці – 12ю, як і минулоріч. Рік тому громадяни Німеччини вважали Росію сьомою за величиною проблемою.

Натомість, у Китаї та Індії Росію назвали другою проблемою з кінця списку з 32 ризиків, у Бразилії та Південній Африці – 9ю з кінця.

Білорусь, Китай, Іран і Росія — єдині країни, які в сукупності розглядаються швидше як загрози, ніж союзники. "Усі країни G7 бачать Іран, Китай і Росію більше як загрозу, ніж союзників, хоча жодна з них не розглядається як більша загроза, ніж союзник у жодній із країн BICS, за винятком Китаю в Індії та Ірану в Бразилії", - йдеться в документі.

Водночас негативний показник Росії погіршився з 18% до 20,9%, зокрема у Великій Британії з 48% до 53%, у США з 37% до 41%, Італії – з 33% до 40%, Німеччини - з 45% до 56%.

В Китаї кількість тих, хто вважає Росію союзницею, стала більшою за кількість тих, хто вважають її загрозою на 54% проти 59% роком раніше, в ПАР - на 19% проти 16%, а в Індії – на 37% проти 34% минулоріч. Таким чином, у цих трьох країнах BICS Росія у сприйнятті себе як союзниці зберегла свої оцінки кращі порівняно з Україною оцінки.

Укладачі рейтингу також зазначили, що лише Велика Британія та США ставляться до Китаю більш прихильно, ніж минулого року – усі інші або зберегли, або погіршили своє ставлення. Тоді як Китай зберіг ставлення до США та РФ і почав вважати Іран, КНДР, та ЄС менш загрозливими, ніж минулого року.

Мюнхенський індекс безпеки складається Мюнхенською конференцією з безпеки (MSC) у партнерстві з Kekst CNC . В опитуванні беруть участь по 1000 осіб із кожної країни. У 2022 році з опитування було вилучено Росію, але його було проведено в Україні.

Сприйняття країни як союзника чи загрози, різниця від думок у %

Країна Україна-22 Україна-23 Україна-24 Україна-25 Росія-22 Росія-23 Росія-24 Росія-25 Японія 14 31 32 27 -37 -54 -61 -59 Німеччина 8 33 29 28 -22 -51 -45 -56 Франція 10 42 43 43 -13 -41 -39 -47 Велика Британія 13 64 56 55 -31 -60 -48 -53 Канада 17 47 46 49 -21 -45 -43 -45 США 17 40 41 45 -20 -51 -37 -41 Італія 11 35 32 37 2 -50 -33 -40 Бразилія -3 19 13 18 -7 -2 -1 1 ПАР 9 18 8 9 10 5 16 19 Китай 20 36 29 27 44 38 59 54 Індія 31 25 22 21 39 34 34 37 Середнє 13,4 35,5 31,9 32,6 -5,1 -25,2 -18,0 -20,9

Дані: Мюнхенський індекс безпеки 2022, 2023, 2024, 2025