Інтерфакс-Україна
Події
20:32 10.02.2025

Каллас обговорила з Папою Римським Франциском необхідність справедливого миру в Україні

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Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас та Папа Римський Франциск зустрілися й обговорили війну в Україні та необхідність справедливого миру.

"Я мала честь зустрітися з Його Святістю Понтифіком Франциском, Ми обговорювали війну Росії в Україні та необхідність справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", - написала вона на своїй сторінці в мережі Х у понеділок.

Також Каллас подякувала Папі Римському за його "сильне лідерство у захисті найуразливіших і захисту людської гідності”.

Як повідомлялось, Папа Римський Франциск неодноразово закликав до припинення вогню в Україні та країнах Близького Сходу.

 

Теги: #каллас #папа_римський

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