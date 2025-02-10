Трамп пропонує виселити жителів Сектору Гази без права повернутися назад

Президент США Дональд Трамп заявив, що два мільйони палестинців, які будуть переселені в сусідні країни відповідно до його плану захоплення та відновлення Сектора Гази, не матимуть права повернутися.

"Ні, вони не будуть (повертатися – ІФ-У), тому що вони матимуть набагато краще житло. Я говорю про будівництво постійного місця для них", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що прямо зараз Сектор Газа "непридатний для життя".

Незадовго до цього Трамп заявив, що він "відданий купівлі та володінню Газою", незважаючи на глобальне засудження плану, який він оприлюднив минулого тижня.