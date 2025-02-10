Інтерфакс-Україна
Події
20:25 10.02.2025

Трамп пропонує виселити жителів Сектору Гази без права повернутися назад

1 хв читати
Трамп пропонує виселити жителів Сектору Гази без права повернутися назад

Президент США Дональд Трамп заявив, що два мільйони палестинців, які будуть переселені в сусідні країни відповідно до його плану захоплення та відновлення Сектора Гази, не матимуть права повернутися.

"Ні, вони не будуть (повертатися – ІФ-У), тому що вони матимуть набагато краще житло. Я говорю про будівництво постійного місця для них", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що прямо зараз Сектор Газа "непридатний для життя".

Незадовго до цього Трамп заявив, що він "відданий купівлі та володінню Газою", незважаючи на глобальне засудження плану, який він оприлюднив минулого тижня.

 

Теги: #сектор_гази #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 18.05.2025
Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог

Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог

18:13 18.05.2025
Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

17:17 18.05.2025
Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

16:53 18.05.2025
Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

09:02 18.05.2025
Moody’s знизило кредитний рейтинг США, інвестори занепокоєні фіскальною політикою Вашингтона - ЗМІ

Moody’s знизило кредитний рейтинг США, інвестори занепокоєні фіскальною політикою Вашингтона - ЗМІ

06:05 18.05.2025
Мексиканський вітрильник із понад 270 людьми зіткнувся з Бруклінським мостом, є постраждалі - ЗМІ

Мексиканський вітрильник із понад 270 людьми зіткнувся з Бруклінським мостом, є постраждалі - ЗМІ

05:16 18.05.2025
Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

01:59 18.05.2025
Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

18:32 17.05.2025
Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

04:32 17.05.2025
Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

ОСТАННЄ

Екзитполи прогнозують перемогу в президентських виборах у Румунії проєвропейському кандидату

Меджліс закликав світ визнати геноцидом депортацію кримських татар

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Уражено пасажирський локомотив під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні - УЗ

Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА