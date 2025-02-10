РНБО розгляне питання зниження цін на ліки виробниками та мережами - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Готується засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО), на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані – уже є чіткий шлях виконання. Перше – нарада за участі Прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні”, - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок.

Він зазначив, що аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови українцям. “Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни”, - додав президент.