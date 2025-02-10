Інтерфакс-Україна
Події
19:59 10.02.2025

Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по селу в Запорізької області – ОВА

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Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по селу в Запорізької області – ОВА

Стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки російських військ по с. Таврійське (Запорізька обл.), повідомив голова обласної воєнної адміністрації (ОВА) Іван Федоров у понеділок.

"29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА уточнив, що в селі зруйновані приватні будинки, пошкоджені нежитлові будівлі та автівки.

Як повідомлялось, російські війська атакували 10 керованими авіабомбами с. Таврійське (Запорізька обл.).

 

Теги: #запорізька #обстріл

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