Інтерфакс-Україна
Події
19:44 10.02.2025

Деталі щодо контрактів для 18-24-річних будуть офіційно опубліковані у найближчі дні

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Деталі щодо контрактів для 18-24-річних будуть офіційно опубліковані у найближчі дні

Деталі щодо контрактів для 18-24 річних призовників будуть офіційно опубліковані у найближчі дні, зокрема, у них входять можливість безкоштовного навчання у ВНЗ та іпотеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“...В найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні, всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі - це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. Крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш, після цього року на війні, обрати вищий навчальний заклад і навчатись. Безкоштовно держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки, нуль відсотків, всі відсотки буде покривати держава”, - сказав Зеленський журналістам за результатами зустрічі з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіно.

Як повідомлялося, 8 лютого президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі уряд запустить контракти на набір 18-24-річних людей до Збройних сил України. В інтерв’ю для Reuters він пояснив, що у контрактах для 18-24 річних призовників, які невдовзі планується запустити, є можливість безкоштовної освіти та безкоштовного кредиту на житло.

Теги: #контракти #зсу #зеленський

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