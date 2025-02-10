Інтерфакс-Україна
Події
19:31 10.02.2025

Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту

1 хв читати
Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту

Міністра освіти і науки Оксена Лісового викличуть у Верховну Раду на годину запитань до уряду через незадовільну роботу по імплементації закону "Про дошкільну освіту", повідомив голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Незадовільна робота МОН по імплементації закону "Про дошкільну освіту" стала однією з причин виклику міністра освіти і науки в Верховну Раду на годину запитань до уряду найближчої п'ятниці", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, голова освітнього комітету Ради Сергій Бабак відзначає незадовільність роботи Міністерства освіти і науки в питання реалізації закону "Про дошкільну освіту". Він повідомив, що вже двічі за два останні місяці робота Міносвіти в цьому питанні була визнана незадовільною.

 

Теги: #виклик #парламент #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 14.05.2025
Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

17:18 09.05.2025
Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

16:26 09.05.2025
Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

09:40 05.05.2025
В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

13:27 22.04.2025
На наказ Міносвіти про шкільне навчання під час війни надходять скарги, до кінця квітня буде напрацьоване інше рішення– Верещук

На наказ Міносвіти про шкільне навчання під час війни надходять скарги, до кінця квітня буде напрацьоване інше рішення– Верещук

12:48 16.04.2025
Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

12:57 12.04.2025
Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

12:46 09.04.2025
Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

10:06 09.04.2025
В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

09:50 09.04.2025
Міносвіти: "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною

Міносвіти: "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

ОСТАННЄ

Екзитполи прогнозують перемогу в президентських виборах у Румунії проєвропейському кандидату

Меджліс закликав світ визнати геноцидом депортацію кримських татар

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Уражено пасажирський локомотив під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні - УЗ

Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА