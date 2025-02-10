Інтерфакс-Україна
Події
17:15 10.02.2025

Росіяни обстріляли Херсон із артилерії, одна людина постраждала

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Російські окупанти у понеділок, близько 16:20, вдарили з артилерії по центральній частині Херсона, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок обстрілу 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він відзначив, що в результаті обстрілу було зафіксоване влучання у багатоповерхівку, через що пошкоджено квартири, а також припарковані поруч автівки.

Теги: #херсон #обстріли

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