На Рівненщині викрили черговий канал незаконного перетину кордону

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Прикордонники затримали організаторів незаконної схеми перевезення ухилянтів за кордон у Рівненській області, повідомила Державна прикордонна служба.

"Двоє чоловіків, підшукавши бажаючих незаконно потрапити за кордон, пропонували за суму до $5 тис перевезти їх у визначене місце. Далі – консультували тих щодо маршрутів руху та особливостей незаконного трансферу до країн ЄС", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у понеділок.

Зазначається, що зловмисників затримали під час перевезення п’яти порушників у напрямку кордону. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи за вчинення кримінального злочину. На їхніх "клієнтів" складено адмінпротоколи.