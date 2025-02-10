15:49 10.02.2025
На Рівненщині викрили черговий канал незаконного перетину кордону
Фото: https://t.me/DPSUkr/24672
Прикордонники затримали організаторів незаконної схеми перевезення ухилянтів за кордон у Рівненській області, повідомила Державна прикордонна служба.
"Двоє чоловіків, підшукавши бажаючих незаконно потрапити за кордон, пропонували за суму до $5 тис перевезти їх у визначене місце. Далі – консультували тих щодо маршрутів руху та особливостей незаконного трансферу до країн ЄС", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у понеділок.
Зазначається, що зловмисників затримали під час перевезення п’яти порушників у напрямку кордону. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи за вчинення кримінального злочину. На їхніх "клієнтів" складено адмінпротоколи.