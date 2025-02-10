Мінкультури є бенефіціаром і реципієнтом 5 проєктів з USAID, фінансування по них призупинено

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України є бенефіціаром чотирьох і реципієнтом одного з проєктів і програм, які реалізуються у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

"МКСК є бенефіціаром 4 проєктів і програм міжнародної технічної допомоги, що реалізуються у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID)", - йдеться у повідомленні Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, йдеться про такі проєкти і програми: "Трансформація комунікацій", "Зміцнення громадської довіри", "Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP)" і "Програма інформаційної стійкості українського громадянського суспільства".

Крім того, зазначається, що Мінкультури є реципієнтом проєкту "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

"Фінансування призупинено за всіма проєктами", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Раніше Держдепартамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Держдепартамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення вказівок підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити. На початку лютого Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID і вивчає можливість реорганізації цієї структури.

7 лютого віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що уже є попередні рішення по джерелам залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID.

Мінспорту є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються урядом США через USAID. Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID. Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID, проте шукає альтернативні джерела фінансування на випадок, якщо програми агентства не будуть відновлені після завершення тримісячного аудиту.