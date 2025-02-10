Голова Європейського інвестиційного банку прибула до Києва

До Києва з візитом прибула голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Чудово приїхати до Києва з Надією Кальвіньо, яку тепло зустрів Олександр Перцовський (голова правління АТ "Укрзалізниця" – ІФ-У). Ще одна чудова подорож з "Укрзалізницею" – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", - написала посол в соцмережі Х в понеділок.