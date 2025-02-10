ISW: Українські сили просунулися поблизу Вовчанська, російські – на торецькому та покровському напрямках

Підрозділи Збройних сил України просунулися поблизу Вовчанська у Харківській області, російські – на захід від Торецька, на покровському напрямку та поблизу Великої Новосілки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого.

"Українські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 9 лютого. Російські сили наступали поблизу Вовчанська (на північ від Харкова) 8 і 9 лютого", - йдеться у повідомленні ISW на сайті у понеділок.

Стосовно куп'янського напрямку аналітики Інституту зазначають, що російські війська продовжували наступ, але не просунулися. Не просунулися вони і на напрямку Борова, і на лиманському напрямку.

"Російські війська 8 і 9 лютого продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися. 9 лютого російські війська продовжували наступальні дії на часовоярському напрямку, але жодного підтвердженого просування не зробили. 8 і 9 лютого російські війська вели наступальні дії біля самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Білої Гори", - пишуть аналітики ISW.

Разом з тим вони зазначають, що російські війська мали успіх на торецькому напрямку. 8 і 9 лютого російські війська вели наступальні дії біля самого Торецька, на схід від Торецька в районі Кримського та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

"Оцінка російських наступів: геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що російські війська просувалися вздовж вулиці Клименка в північній Леонідівці (на захід від Торецька)", - йдеться у повідомленні Інституту.

Повідомляється також, що російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку на тлі продовження наступальних дій у цьому районі 9 лютого. "Оцінка просування України: опубліковані 9 лютого геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили просунулися поблизу шахти №3 у південно-східному Піщаному. Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри від 9 лютого показують, що російські війська просунулися на захід від Звірового. 9 лютого український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська) і в межах південно-східної Малинівки (на схід від Покровська)", - констатують в ISW.

Також зазначається, що російські війська продовжували наступальні дії на курахівському напрямку, але не просунулись. Разом з тим повідомляється, що російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Російські війська проводили наступальні дії на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новополя та на північ від Великої Новосілки поблизу Нових Комарів 8 і 9 лютого. "Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Нового Комара (на північ від Великої Новосілки)", - йдеться у повідомленні ISW.

Стосовно запорізького напрямку повідомляється про позиційні бої без змін загальної обстановки. "Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність на херсонському напрямку 9 лютого", - свідчать аналітики Інституту.