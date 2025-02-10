Інтерфакс-Україна
Події
10:05 10.02.2025

На Харківщині через удар ворожого дрона госпіталізовано людину

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На Харківщині через удар ворожого дрона госпіталізовано людину

Проти ночі понеділка ЗС РФ обстріляли БпЛА Бугаївку Вовчанської тергромади Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу БпЛА горіла покрівля господарчої споруди", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, напередодні вночі внаслідок влучання FPV дрона у Лютівці Золочівської ТГ постраждав 32-річний чоловік, його шпиталізували.

Крім того, протягом доби ворожого удару зазнало Слатине (через обстріл КАБ пошкоджено 7 приватних житлових будинки та лінію електромережі) і Уди (3 КАБи влучили за межами села, на відкритій території. У Куп'янську, на автодорозі Чугуїв - Мілове, зафіксоване падіння FPV-дрона на дорожнє покриття. У Козачій Лопані через обстріл з РСЗВ "Град" пошкоджено приватний житловий будинок.

Теги: #харківська_область #бпла_рф

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