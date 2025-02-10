Інтерфакс-Україна
Події
08:59 10.02.2025

Уночі дрони атакували Афіпський НПЗ в Краснодарському краї - ЦПД

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Невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) в ніч на понеділок атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Афіпський нафтопереробний завод – один із ключових НПЗ росії, що має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік", - сказано у його телеграмі.

За словами Коваленка, нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.

"Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії", - пояснив Коваленко.

Теги: #дрони #нпз #краснодар

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