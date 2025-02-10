Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені два промислові підприємства та цивільна інфраструктура
Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, пошкоджені два промислові підприємства та цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", - написав він у телеграмі.
За його словами, пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще – 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Люди не постраждали.
Між тим, оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 5 безпілотників.