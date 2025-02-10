Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 401 обстріл по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 401 удар по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 24 авіаційні удари по Камʼянському, Степногірську, Пʼятихаткам, Лукʼянівському, Приморському та Гуляйполю, а 187 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене, Чарівне та Новодарівку.

Такеож 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку ,а 185 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Чарівного та Новодарівки.

Між тим, надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16140