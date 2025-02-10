10 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1083 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1083 RUSSIAN AGRESSION

10 лютого відзначають Всесвітній день зернобобових, Міжнародний день боротьби з епілепсією.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Харлампія.

Всесвітній день зернобобових

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 251.

Зернобобові настільки важливі для людства, що навіть мають своє свято 10 лютого - Всесвітній день зернобобових.

Зернобобовими називають сухе насіння бобових рослин, тобто рослин, плоди яких дозрівають у стручках (бобах). Найвідомішими з них є горох, квасоля, сочевиця та нут. Відомо, що зернобобові були частиною раціону харчування ще в Стародавньому Світі, де спеціально для цього вирощувалися.

До категорії зернобобових не належать культури, врожай яких збирають зеленим (як, наприклад, зелений горошок і стручкова квасоля): їх класифікують як овочеві. Крім того, зернобобовими не є культури, плоди яких використовуються головним чином для добування рослинної олії (наприклад, соя та арахіс), а також рослини сімейства бобових, насіння яких використовується виключно для посівних цілей (наприклад, насіння конюшини та люцерни).

Міжнародний день боротьби з епілепсією

Міжнародний день боротьби з епілепсією (International Epilepsy Day) відзначають щорічно у другий понеділок лютого, починаючи з 2015 року. Головна мета заходів, приурочених до цієї дати, - привернути увагу широкої громадськості до труднощів, яких зазнають хворі на цю недугу, і підвищити поінформованість суспільства, щоб поліпшити життя людей, які страждають на епілепсію.

Епілепсія - неврологічне захворювання, яке супроводжується спричиненими нетиповою активністю мозку судомними нападами. Тривати такий стан може до кількох хвилин. Це не впливає на інтелект і психіку. Напад може супроводжуватися судомами, але це не обов'язково.

Про це захворювання завжди існувало безліч помилкових стереотипів. Наприклад, напади вважалися ознакою одержимості нечистою силою. Італійський психіатр і антрополог Чезаре Ломброзо ще в 19 столітті всерйоз вважав, що хворі на епілепсію більш схильні до агресії. На жаль, забобони існують і зараз. Багато хто не знає навіть того, що епілепсія - це не заразне захворювання.

Серед причин виникнення епілепсії медики називають інсульти, інфекції, травми голови тощо. Також вона може розвинутися через неправильне протікання вагітності. Надійних заходів профілактики цього захворювання не існує. Але можна допомогти хворій людині, коли в неї напад.

Для цього необхідно акуратно покласти людину, у якої почався напад, на бік і підстелити під її голову одяг, щоб унеможливити загрозу задухи. Також необхідно прибрати подалі будь-які предмети, об які вона може травмуватися. Не потрібно розтискати хворому щелепи і намагатися вставити в рот якийсь твердий предмет. Через деякий час напад закінчиться, але після нього людина часто не відразу усвідомлює те, що сталося. Тому краще побути поруч із нею, поки вона остаточно не прийде до тями.

Міжнародний день аравійського леопарда

10 лютого світ відзначає Міжнародний день аравійського леопарда, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2023 році. Цей день покликаний підвищити обізнаність про критично загрозливий стан аравійського леопарда та сприяти зусиллям щодо його збереження.

Цього дня народилися:

250 років від дня народження Чарльза Лема (1775-1834), англійського письменника, поета, критика;

130 років від дня народження Василя Вишиваного (справж. - Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен (Габсбург-Льотрінген)) (1895-1951), австрійського військового та політичного діяча, полковника Легіону Українських Січових Стрільців та Армії УНР, дипломата, поета;

100 років від дня народження Володимира Юхимовича Недави (1925-2009), українського вченого-селекціонера в галузі розведення і генетики тварин;

90 років від дня народження Таїсії Йосипівни Литвиненко (1935), української актриси, режисерки, педагогині;

85 років від дня утворення в Кракові (1940) Революційного Проводу ОУН під керівництвом С. Бандери;

75 років від дня народження Ольги Іванівни Страшенко (1950-2015), української письменниці, бібліотекарки, літературознавиці.

Ще цього дня:

1940 — У Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців";

1947 — У Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 — Стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані;

1962 — Полоненого американського пілота Френсіса Паверса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля;

1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям");

1992 — На екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт";

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 — Під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

Церковне свято:

Святий Харлампій – християнський мученик, який був єпископом Магнезійським (Мала Азія). Харлампій в похилому віці мужньо переніс жорстокі катування, не зрадивши Господа. Помер святий мученик у свої 113 років. Харлампія вважають покровителем чиновників, домашніх тварин та врожаю, захисником від душевних захворювань й чуми. Крім того, святий оберігає від смерті без покаяння.

Іменини: Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина, Галина