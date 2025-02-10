Інтерфакс-Україна
Події
04:45 10.02.2025

Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області

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Російські війська у неділю обстрілювали 9 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 117 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 205 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи), FPV-дронами (8 вибухів), БпЛА (1 вибух) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (23 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів), мінометів (15 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (7 вибухів). Також були ворожі пуски НАР (10 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (11 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (12 вибухів), удар FPV-дронами (3 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (4 вибухи), удари FPV-дронами (4 вибухи).

Сумська громада: були пуски КАБ (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух). Внаслідок вибуху пошкоджено нежитлові приміщення.

Есманьська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), мінометні обстріли (11 вибухів), артилерійський обстріл (16 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (10 вибухів).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33548

Теги: #сумська #обстріли

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