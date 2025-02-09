Інтерфакс-Україна
Події
17:41 09.02.2025

Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів з РФ за умов гарантій безпеки від Америки та Європи

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Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів з РФ за умов гарантій безпеки від Америки та Європи
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявляє про готовність до переговорів з РФ про встановлення миру, якби отримав упевненість, що країни Європи та Америки не залишать Україну і нададуть їй гарантії безпеки.

В інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи зустрівся б він з Володимиром Путіним, щоб поговорити про мир, він відповів: "Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".

Теги: #переговори #зеленський

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