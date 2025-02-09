Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів з РФ за умов гарантій безпеки від Америки та Європи

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявляє про готовність до переговорів з РФ про встановлення миру, якби отримав упевненість, що країни Європи та Америки не залишать Україну і нададуть їй гарантії безпеки.

В інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи зустрівся б він з Володимиром Путіним, щоб поговорити про мир, він відповів: "Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".