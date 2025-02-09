Інтерфакс-Україна
Події
16:33 09.02.2025

Естонія, Латвія і Литва завершили процедуру приєднання електросистем до європейської мережі

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Естонія, Латвія і Литва завершили процедуру приєднання електросистем до європейської мережі
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

Литва, Латвія та Естонія завершили в неділю синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.

"Естонія, Латвія і Литва успішно синхронізували свої електросистеми з синхронною зоною континентальної Європи 9 лютого 2025 року о 14:05. Це визначальна віха для країн Балтії та Європи, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність у всьому регіон", - повідомляється на сайті естонської енергетичної компанії Elering.

У повідомленні наголошується, що синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку. "Раніше, покладаючись на російську систему IPS/UPS для управління частотою, країни Балтії тепер приєдналися до синхронної мережі континентальної Європи, обслуговуючи понад 400 мільйонів клієнтів. Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені", - наголосили в компанії.

Цей процес послідував за роками підготовки та співпраці між операторами систем передачі електроенергії (TSO) Elering (Естонія), Augstsprieguma tīkls (AST, Латвія), Litgrid (Литва) та їхніми колегами в синхронній зоні континентальної Європи. Оператори систем передання Балтії готувалися до цього проєкту понад 15 років. У зміцнення електроенергетичної системи країн Балтії було інвестовано загалом EUR1,6 млрд євро, з яких 75% надійшло з європейського співфінансування. У країнах Балтії та Польщі побудовано 1400 км високовольтних ліній, сім нових підстанцій, реконструйовано понад 40 підстанцій, крім того, побудовано шість синхронних компенсаторів, а три перебувають у стадії будівництва.

У суботу Литва, Латвія та Естонія відключили свої енергосистеми від очолюваної РФ електромережі й понад добу працювали в ізольованому режимі. У цей час енергосистема балтійських країн функціонувала без зв'язку з іншими частотними зонами, а споживання електроенергії забезпечувалося місцевими електростанціями, а також з'єднаннями Естонія-Фінляндія і Литва-Швеція. У неділю балтійські системні оператори для забезпечення стабільності мережі провели перевірки рівнів напруги, протестували реагування систем автоматичного регулювання напруги на зміни, розпочали синхронізацію своїх електричних мереж із частотним діапазоном континентальної Європи.

Латвія, Литва та Естонія стали останніми країнами-членами ЄС, які приєдналися до континентальної європейської мережі. Країни Балтії підключені до континентальної європейської синхронної зони через литовсько-польське з'єднання ліній електропередачі LitPol Link.

Теги: #литва #латвія #естонія #електромережа

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