Інтерфакс-Україна
Події
13:09 09.02.2025

У Київводоканалі спростували інформацію про кратне підвищення тарифів на воду

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У Київводоканалі спростували інформацію про кратне підвищення тарифів на воду

Технічний збій у платіжних системах спричинив невідповідності у нарахуваннях тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а інформація про нібито підняття тарифів у чотири рази не відповідає дійсності. повідомляється на сторінці "Київводоканалу" у Facebook у неділю.

"Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно", - йдеться в повідомленні.

У Київводоканалі порадили споживачам до кінця дня 9 лютого не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено.

Теги: #платіжки #київводоканал #збій

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