Інтерфакс-Україна
Події
12:06 09.02.2025

У Нікополі двоє поранених через атаку російським ударним дроном

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У Нікополі двоє поранених через атаку російським ударним дроном

Два мирних жителі отримали поранення у Нікополі Дніпропетровської області через атаку дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один із них отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранння обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. Інший – госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий. У райцентрі понівечені АЗС й автівка", - написав Лисак у Телеграм у неділю.

Він також повідомив, що під ранок окупанти завдали удару керованою авіабомбою по території Новопавлівської громади у Синельниківському районі. "Пошкоджені з десяток приватних осель. Людей не зачепило", - додав Лисак.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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