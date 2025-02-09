У Нікополі двоє поранених через атаку російським ударним дроном

Два мирних жителі отримали поранення у Нікополі Дніпропетровської області через атаку дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один із них отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранння обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. Інший – госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий. У райцентрі понівечені АЗС й автівка", - написав Лисак у Телеграм у неділю.

Він також повідомив, що під ранок окупанти завдали удару керованою авіабомбою по території Новопавлівської громади у Синельниківському районі. "Пошкоджені з десяток приватних осель. Людей не зачепило", - додав Лисак.