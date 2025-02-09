Інтерфакс-Україна
Події
11:51 09.02.2025

У Покровську четверо поранених під російськими обстрілами, пошкоджено чотири багатоповерхівки

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У Покровську четверо поранених під російськими обстрілами, пошкоджено чотири багатоповерхівки
Фото: Донецька ОВА

Четверо мирних жителів міста Покровськ Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто; у Гришиному пошкоджено 6 приватних будинків. В Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки", - написав він у Телеграм в неділю.

За його словами, у Сіверську Бахмутського району ворожими обстрілами пошкоджено вісім будинків.

"Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони; в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки і газогін", - розповів голова обладміністрації.

За добу з лінії фронту евакуйовано 30 людей, у тому числі шестеро дітей, повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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