У Кривому Розі троє постраждалих через пожежу в багатоповерхівці

Рятувальники ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, постраждали три людини, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Загорання сталося вночі у одному з районів м. Кривий Ріг. Пожежа виникла в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей", - ідеться в повідомленні.

ДСНС інформує, що внаслідок пожежі постраждали дві жінки та чоловік.

Пожежу ліквідовано.