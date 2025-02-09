Інтерфакс-Україна
Події
10:04 09.02.2025

У Кривому Розі троє постраждалих через пожежу в багатоповерхівці

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Рятувальники ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, постраждали три людини, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Загорання сталося вночі у одному з районів м. Кривий Ріг. Пожежа виникла в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей", - ідеться в повідомленні.

ДСНС інформує, що внаслідок пожежі постраждали дві жінки та чоловік.

Пожежу ліквідовано.

Теги: #пожежа #кривий_ріг

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