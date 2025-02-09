Генштаб: Відбулося 133 бойових зіткнення, з них 54 – на покровському напрямку

У суботу зафіксовано 133 бойових зіткнення українських захисників із російські загарбниками, повідомили у неділю вранці в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, зокрема, скинув 147 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 127 – із РСЗВ, та залучив для уражень 2856 дронів-камікадзе", - йдеться у зведенні

На покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові та наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

В Курській області Сили оборони України за минулу добу відбили 28 атак армії РФ. "Крім цього, ворог завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із РСЗВ", - додають у Генштабі.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій наших військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя.

На торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Кримського та Торецька.

На куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.

На сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Білогорівки.

На краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя.

На оріхівському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.