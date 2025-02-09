ЗС України уразили шість районів зосередження окупантів та їхньої техніки за добу

Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу і техніки, а також три артилерійських засоби и дві радіолокаційних станції російських загарбників за минулу добу.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу та техніки, трьох артилерійських засобах, а також двох радіолокаційних станціях російських загарбників", -повідомляється у Телеграмі Генштабу ЗСУ у неділю.