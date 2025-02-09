Інтерфакс-Україна
Події
08:45 09.02.2025

ЗС України уразили шість районів зосередження окупантів та їхньої техніки за добу

1 хв читати
ЗС України уразили шість районів зосередження окупантів та їхньої техніки за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу і техніки, а також три артилерійських засоби и дві радіолокаційних станції російських загарбників за минулу добу.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу та техніки, трьох артилерійських засобах, а також двох радіолокаційних станціях російських загарбників", -повідомляється у Телеграмі Генштабу ЗСУ у неділю.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 17.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

07:44 17.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

16:50 15.05.2025
Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

08:43 15.05.2025
На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

07:36 15.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

08:19 12.05.2025
Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

08:10 12.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

16:57 11.05.2025
Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

08:17 11.05.2025
Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

ВАЖЛИВЕ

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

ОСТАННЄ

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА