Інтерфакс-Україна
Події
08:22 09.02.2025

Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на $500 млн про доступ до надр в Україні в обмін на гарантії безпеки

1 хв читати
Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на $500 млн про доступ до надр в Україні в обмін на гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю на борту літака Air Force One заявив, що, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про доступ до рідкісноземельних мінералів та природнього газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні, повідомляє в суботу The New York Post.

Як пише видання, також був у літаку був присутній радник з національної безпеки Майк Волтц, звертаючись до якого, Трамп сказав: "Давайте продовжимо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою".

Зазначається, що віцепрезидент Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Трамп сказав, що говорив по телефону з Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни в Україні.

"Я краще не буду говорити", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, скільки разів говорили два лідери. Але він вважає, що Путіну "не байдуже" на вбивства на полі бою.

 

Теги: #україна #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:32 17.05.2025
Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

Трамп сподівається, що після його зустрічі з Путіним мирну угоду буде укладено, але не виключає застосування санкцій

01:47 17.05.2025
Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

23:54 16.05.2025
Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

21:39 16.05.2025
США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

21:23 16.05.2025
Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

20:58 16.05.2025
Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

20:37 16.05.2025
Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

19:40 16.05.2025
Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

Вартість створення американської системи ПРО "Золотий купол" перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

18:37 16.05.2025
Канцлер ФРН: Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну

Канцлер ФРН: Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну

18:24 16.05.2025
Стармер і Трамп узгодили позиції після перемовин РФ та України

Стармер і Трамп узгодили позиції після перемовин РФ та України

ВАЖЛИВЕ

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

ОСТАННЄ

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА