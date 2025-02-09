9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1082 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1082 RUSSIAN AGRESSION

9 лютого відзначають День народження волейболу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний день піци, Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Никифора.

День народження волейболу

День народження волейболу відзначають 9 лютого. Ця дата знаменує собою зародження гри, яка значно еволюціонувала з моменту її створення у 1895 році Вільямом Г. Морганом у місті Холіок, штат Массачусетс, США.

Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру

Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру, є важливою подією, яка привертає увагу до проблем і потреб людей з аутизмом. Цей день відзначається щорічно у другу неділю лютого і здобув міжнародне визнання.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Еріха Дагоберта фон Дригальські (1865-1949), німецького геофізика, географа, мандрівника, полярного дослідника;

130 років від дня народження Івана Романовича Галинського (справж. - Лопата) (1895-1965), українського співака-бандуриста, кобзаря;

125 років від дня народження Никифора Панасовича Щербини (1900-1977), українського поета, перекладача, журналіста, освітнього діяча (США);

115 років від дня народження Галини Ісаківни (Ісааківни) Мазепи-Коваль (1910-1995), української та венесуельської художниці, керамістки.

Ще цього дня:

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса;

1909 — У США прийняли перший закон про заборону наркотиків;

1918 — Підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою;

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген);

1942 — У Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

1955 — Відкрився Римський метрополітен;

1969 — Здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1991 — Литва проголосувала за незалежність;

2015 — У Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського;

2018 — Поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Церковне свято:

9 лютого - день пам'яті мученика Никифора, який жив в Антіохії Сирійській у III столітті. Про дитинство і юність святого нічого невідомо.

За переказами, Никифор дружив із церковним старостою Саприкієм - дружба була настільки міцною, що їх вважали братами. Одного разу чоловіки з невідомої причини сильно посварилися, і в результаті обидва відмовлялися навіть ходити разом однією дорогою. За деякий час Никифор зрозумів, що причиною сварки став диявол. Никифор пішов до Саприкія, але той миритися не захотів.

У часи гоніння на християн, Саприкія схопили, вимагали відмовитися від віри, а потім засудили до страти. Тоді Саприкій вирішив зректися християнства. Але Никифор, щоб цього не сталося, запропонував своє життя натомість і пішов на страту замість друга.

Іменини: Василь, Геннадій, Іван.