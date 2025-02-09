Інтерфакс-Україна
Події
00:26 09.02.2025

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

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Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

Російські війська у суботу обстрілювали 12 громад Сумської області, є поранений, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська, громади", - йдеться у повідомленні в Телеграмі.

За інформацією ОВА, у Хотінській громаді були здійснені: удар FPV-дронами (2 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілів цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар FPV-дронами (9 вибухів), мінометні обстріл (7 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.

Юнаківська громада, тут зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), пуски КАБ (6 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.

У Шосткинській громаді відбулася атака БпЛА (1 вибух): влучання у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Краснопільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дронами (2 вибухп), мінометні обстріли (7 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), ударили FPV-дронами (3 вибухи).

Хутір-Михайлівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (3 вибухи).

Свеська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Теги: #сумська_область #зведення #обстріли

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