Інтерфакс-Україна
Події
20:44 08.02.2025

Умєров обговорив з головою Військового комітету НАТО розвиток українського ОПК

1 хв читати

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну, під час якої сторони, зокрема, визначили пріоритети фінансування української оборонної промисловості.

photo-2025-02-08-20-10-58
Також у зустрічі взяв участь голова Головного управління розвідки МО Україхни генерал-лейтенант Кирило Буданов.

 

Українська сторона виказала вдячність країнам-членам Альянсу за всебічну допомогу.

"Разом із генерал-лейтенантом Кирилом Будановим поінформували делегацію про актуальну ситуацію на фронті, плани та потенціал ворога. Наголосив, що Україні критично необхідне постачання сучасної техніки та озброєння для зміцнення наших бригад", - йдеться у телеграм-каналі Міноборони в суботу.

Повідомляється, що сторони проаналізували динаміку військової допомоги та визначили пріоритети у фінансуванні українського ОПК, локалізації виробництва та ремонту озброєння в Україні та у пришвидшенні постачання зброї на передову.

"Українська оборонна промисловість здатна стати важливим елементом європейської та євроатлантичної системи безпеки. Спільно з партнерами ми нарощуємо виробничі потужності, щоб забезпечити українську армію всім необхідним та посилити обороноздатність вільного світу", - підсумовують у повідомленні.

 

Теги: #нато #моу #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 15.05.2025
Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

19:01 14.05.2025
Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

17:09 12.05.2025
У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

12:02 12.05.2025
Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

11:36 12.05.2025
ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

17:56 11.05.2025
Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

15:52 09.05.2025
Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК під держгарантію

Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК під держгарантію

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

20:21 07.05.2025
Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром

Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Росіяни фактично зірвали переговори і відмовилися від припинення вогню – Туск

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА