Зеленський обговорив із головою Військового комітету НАТО підготовку до "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво, який знаходиться із візитом в України, підготовку до "Рамштайну" та оборонні потреби України.

"Сьогодні в Україні новий очільник Військового комітету НАТО. Його перша поїздка – саме в нашу державу, саме для того, щоб підтримати українців. Ми це цінуємо", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

"Ми обговорили сьогодні підготовку до "Рамштайну" та потреби нашої оборони – нашої спільної оборони", - зазначив президент.

Пізніше було повідомлено, що на одному з підприємств ОПК Зеленський та Драгоне ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї.