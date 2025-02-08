Інтерфакс-Україна
Події
16:37 08.02.2025

Генштаб: у суботу відбулося вже 60 бойових зіткнень українських захисників із російські загарбниками

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Генштаб: у суботу відбулося вже 60 бойових зіткнень українських захисників із російські загарбниками
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У суботу від ворожіх обстрілів продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза та Чуйківка Сумської області, повідомляє Генштаб ЗСУ в телеграм у зведенні на 16.00.

Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень українських захисників із російські загарбниками .

Українські воїни відбили дві атаки в районі Вовчанська на харківському напрямку.

На куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Петропавлівки та Загризового.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Нового, Новоегорівки та Ямполівки.

На краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Противник завдав авіаудару в районі Макового.

На торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Кримського та Торецька. Під авіаударами опинилися Дружківка та Костянтинівка.

На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають.

Сьогодні на новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя. Два боєзіткнення продовжується дотепер.

На гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новодарівці.

На оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На сіверському, оріхівському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 15 атак росіян, ще шість боєзіткнень тривають дотепер. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 309 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: #фронт #генштаб

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