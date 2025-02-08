На Херсонщині поліцейські евакуювали з прифронтового міста хлопця, пораненого внаслідок атаки російського безпілотника

Евакуаційна група Бериславського районного відділу поліції вивезла з обстрілюваного міста пораненого місцевого жителя: 19-річний хлопець намагався спіймати мобільний зв’язок, тому пішов до центру населеного пункту, однак дорогою потрапив під удар ворожого дрона.

Як повідомляє Нацполіція в телеграм, внаслідок скиду вибухівки молодий чоловік отримав вибухову травму та численні уламкові поранення рук та ніг. Місцева жителька відтягла пораненого з вулиці до себе додому й викликала поліцейських.

Співробітники патрульної поліції перев’язали рани потерпілому, на ношах перенесли його до броньованого автомобіля й максимально швидко відвезли до стабілізаційного пункту. Там на пораненого вже чекала бригада медиків.