Інтерфакс-Україна
Події
15:34 08.02.2025

На Херсонщині поліцейські евакуювали з прифронтового міста хлопця, пораненого внаслідок атаки російського безпілотника

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На Херсонщині поліцейські евакуювали з прифронтового міста хлопця, пораненого внаслідок атаки російського безпілотника

Евакуаційна група Бериславського районного відділу поліції вивезла з обстрілюваного міста пораненого місцевого жителя: 19-річний хлопець намагався спіймати мобільний зв’язок, тому пішов до центру населеного пункту, однак дорогою потрапив під удар ворожого дрона.

Як повідомляє Нацполіція в телеграм, внаслідок скиду вибухівки молодий чоловік отримав вибухову травму та численні уламкові поранення рук та ніг. Місцева жителька відтягла пораненого з вулиці до себе додому й викликала поліцейських.

Співробітники патрульної поліції перев’язали рани потерпілому, на ношах перенесли його до броньованого автомобіля й максимально швидко відвезли до стабілізаційного пункту. Там на пораненого вже чекала бригада медиків.

Теги: #нацполіція #херсонщина

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