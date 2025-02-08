15:11 08.02.2025
Україна близька до позитивних результатів в роботі над антидроновою технологією - Зеленський
Фото: сайт Президента України
Україна працює над технологією проти дронів, і близька до позитивних результатів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивний", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Reuters.