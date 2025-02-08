Україна близька до позитивних результатів в роботі над антидроновою технологією - Зеленський

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Україна працює над технологією проти дронів, і близька до позитивних результатів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивний", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Reuters.