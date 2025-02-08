Зеленський: Україна має корисні копалини, але це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам

Фото: president.gov.ua

Україна має корисні копалини, але «це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам», заявляє президент Володимир Зеленський.

"У нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам. Ідеться про партнерство. Вкладайте гроші. Інвестуйте. Нумо разом це розробляти, заробляти гроші. А головне – це безпека західного світу, Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям, Росії плюс їхнім союзникам», - заявив Зеленський в інтерв’ю Reuters, відефрагменти якого викладені у телеграм.

За словами президента, Росія захопила менше 20% корисних копалин України.

"Якщо ми беремо, що десь 20% нашої землі захоплено, безумовно вони захопили не 20% наших корисних копалин. Поки що менше", – сказав президент.

При цьому він наголосив, що залишок ресурсів України вкрай потребує захисту: "Нам потрібно зупинити Путіна і захиститите, що у нас є».

"Дуже багато у Дніпровській області, дуже багато у центральній Україні і на заході. на жаль, ми втратили вуголь, але я знаю, що вони теж дуже багато там втратили, бо вони не знали що робити із шахтами, затопили багато", - – додав Зеленський