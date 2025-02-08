Зеленський: Україна має корисні копалини, але це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам
Україна має корисні копалини, але «це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам», заявляє президент Володимир Зеленський.
"У нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам. Ідеться про партнерство. Вкладайте гроші. Інвестуйте. Нумо разом це розробляти, заробляти гроші. А головне – це безпека західного світу, Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям, Росії плюс їхнім союзникам», - заявив Зеленський в інтерв’ю Reuters, відефрагменти якого викладені у телеграм.
За словами президента, Росія захопила менше 20% корисних копалин України.
"Якщо ми беремо, що десь 20% нашої землі захоплено, безумовно вони захопили не 20% наших корисних копалин. Поки що менше", – сказав президент.
При цьому він наголосив, що залишок ресурсів України вкрай потребує захисту: "Нам потрібно зупинити Путіна і захиститите, що у нас є».
"Дуже багато у Дніпровській області, дуже багато у центральній Україні і на заході. на жаль, ми втратили вуголь, але я знаю, що вони теж дуже багато там втратили, бо вони не знали що робити із шахтами, затопили багато", - – додав Зеленський